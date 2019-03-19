لاسارتي يجهز جيرالدو لمواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي الأنجولي جيرالدو مهاجم الفريق تمهيداً للاستعانة بخدماته فى مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 30 يناير الجاري فى بطولة الدوري العام. وغاب جيرالدو عن مواجهتي الأهلى السابقتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري نظراً لعدم قيده فى القائمة الافريقية، إلا أن الوافد فى الشتاء الماضي للقلعة الحمراء ظهر بشكل جيد فى المباريات المحلية التي شارك فيها بقميص الأهلى لينال ثقة لاسارتي وجهازه المعاون ويتم التفكير فى الاستعانة به فى مباراة القمة.

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