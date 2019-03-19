شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تعيد فتح ملف نادى القرن وتطالب بسحبه من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد جمال أنه يؤمن بقوة أن لقب نادى القرن من حق الزمالك ، وهذا ما يراه حق الله فى هذا الأمر.
أحمد جمال وعبر برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور أكد ان هناك فى الاتحاد الأفريقى من وضع معايير خاصة تناسب النادى الأهلى وقتها.
وتابع أنه يدرك تماما ان هذا الأمر انتهى ، ولن يفيد الكلام فيه، لكنه يؤكد بحق الله أن الزمالك احق بلقب نادى القرن.
كان نادى الزمالك قد حاول اكثر من مرة ولا يزال يحاول ان يفتح هذا الملف من اجل محاولة الحصول على حقه فيه ، حيث أن الزمالك هو اكثر الأندية الأفريقية حصولا على بطولات أفريقية فى القرن الماضى
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