شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجتمع بفريق الزمالك .. إعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني اليوم الاثنين على هامش تدريب اليوم تحدث خلالها عن الصعود الأفريقي لدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية وأشاد بالفريق بعد التأهل والتعادل مع نصر حسين داي بدون أهداف في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.
وأكد رئيس الزمالك للاعبين أنه كان يثق في تأهلهم لدور الثمانية رغم البداية المتعثرة في دوري المجموعات مشيرا إلى أنه سيكون هناك مكافآت يتم صرفها خلال الساعات القادمة.
وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط وتأهل معه جورماهيا الكيني برصيد 9 نقاط أيضا وجاء بترو اتليتكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط
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