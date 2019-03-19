حازم إمام عن قميص المنتخب الجديد: معرفش ليه بنجيب اجوال في نفسنا...

جدة - عمرو شويل أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دهشته من عدم صدور بيان يوضح تفاصيل اختيار قميص منتخب مصر الجديد والذي تم الكشف عنه اليوم الاثنين.

قال الثعلب الصغير في تصريحات تليفزيونية : "تواصلت مع أحمد مجاهد وتساءلت عن عدم إصدار بيان يوضح تفاصيل اختيار التصميم الجديد لقميص منتخب مصر، أعتقد أن إدارة الإعلام ستصدر البيان خلال ساعات"، مواصلًا: "معرفش ليه بنجيب إجوال في نفسنا".

وأوضح أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة نجح في إنهاء الاتفاق بعلاقاته مع شركة الملابس الحالية، موضحًا أن اتحاد الكرة لم يكن لديه رفاهية الاختيار، وتم الاتفاق على أن تمنح الشركة اتحاد الكرة التيشيرتات الموجودة بهذا التصميم خاصة وأن الاتحاد يحتاج كميات كبيرة للمنتخبات المختلفة بسبب ضيق الوقت.

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ولفت إلى أن اتحاد الكرة من عام 2020 سيتسلم تصميمًا جديدًا لقميص منتخب مصر مثل بقية منتخبات العالم بشكل مختلف ويعبر عن الكرة المصرية.