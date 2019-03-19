شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: قميص المنتخب الجديد مؤقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق احمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، علي الانتقادات التي وجهت للجبلاية بعد اعلان التصميم الجديد لقميص المنتخب، وقال إن هذا التصميم ليس مخصصا لمنتخب مصر وإنما تم تخصيصه من الشركة الجديدة للفراعنة في ظل ضيق الوقت بعد التعاقد مع الشركة .

قال مجاهد في تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار ، أن هناك تصميم جديد لقميص المنتخب سيتم اعلانه العام المقبل ٢٠٢٠ ، وسيكون لاتحاد الكرة دورا في اختياره وسيكون لاءقا لمكانة المنتخب الوطني .