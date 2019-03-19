شكرا لقرائتكم محمد الحلو: مرتضى أسد وأغنية للزمالك من كلمات هشام الجخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابدى الفنان محمد الحلو سعادته بفوز الزمالك على نصر حسين داى والصعود لدور الثمانية من الكوتفدرالية الافريقية.
وقال الحلو عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة المحوركنت خائف من مباراة نصر حسين داى بسبب صعوبة الأرض والجماهير ولكن كنت متاكد ان لاعيبة الزمالك قادرة على الصعود .
وتوقع محمد الحلو ان الزمالك سيفوز على الأهلى فى مباراة القمة القادمة يوم 30 مارس بهدفين دون رد ، كما توقع تتويج الأبيض ببطولات الدورى والكأس وأفريقيا،
وشبه المغنى محمد الحلو رئيس الزمالك مرتضى منصور " بالاسد"، كما وجهة رسالة لرئيس القلعة البيضاء : انت كل الأمل عليك واحنا معاك وفى ظهرك.
وتابع الحلو بتوجيه رسالة لكهربا، "كتر التفكير أمام المرمى سبب ضياع الأهداف و طالب من هداف الزمالك التركيز امام المرمى والتفكير لمرة واحدة حتى يتم تسجيل الاهداف من جديد.
وتمنى الحلو بوجود ايمن حفنى فى الملعب بالمباريات المقبلة لانه لاعيب حريف و أخلاق.
كما اكد الحلو انه فى حالة فوز الزمالك بالدورى هذا الموسم سيكتب الجخ كلمات أغنية للزمالك ، ويغنيها محمد الحلو.
ونفس الأمر فى حالة تتويج الأهلى، وبالتالى تمنى محمد الحلو أن تتوج الزمالك بالدورى هذا الموسم، وان تكون الأغنية من نصيب للزمالك.
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