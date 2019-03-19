شكرا لقرائتكم السعودية تستضيف بطولة العالم لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقيمت يوم الاثنين مراسم توقيع عقد استضافة السعودية لبطولة العالم لكرة السلة للمدن 3×3 المقرر إقامتها منتصف أكتوبر المقبل.

وتم التوقيع بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الرحمن المسعد والنائب الأول للاتحاد الدولي إغناسيو أندريس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض.

Advertisements

وقال الأمير عبد العزيز إن هذه الإتفاقية تنص على إقامة البطولة بمحافظة جدة في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب، والتي تعزز من مكانة المملكة رياضيا على المستوى العالمي.

ومن جانبه، قدم إغناسيو أندريس شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة البطولة، معبرا عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة نظرا للإمكانيات التي تمتلكها.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في استضافة البطولة التي تعد من أقوى البطولات العالمية لمسابقة 3×3 للمدن لكرة السلة.