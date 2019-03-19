شكرا لقرائتكم ملائكة: لاعبو الأخضر يملكون الخبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصطفى ملائكة حارس مرمى المنتخب السعودي إلى رغبة اللاعبين في تحقيق نتائج إيجابية خلال معسكر الأخضر المقام حالياً حتى 26 مارس في مدينتي أبوظبي والرياض.

وقال ملائكة: جميع اللاعبين المشاركين في المعسكر على قدر كبير من المسئولية ويمتلكون الطموح الكبير لتحقيق نتائج إيجابية توازي تطلعات الجماهير، ونسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة التي وضعت من أجل هذا المعسكر.

وفيما يتعلق بقلة الخبرة في بعض العناصر قال: اللاعب السعودي أصبح لديه الخبرة الكبيرة بشكل أفضل من السابق في ظل الاحتكاك من خلال التواجد المستمر في قائمة الفريق، فذلك الأمر يساعد على تمثيل المنتخب واللعب بشكل مميز.

ويتخلل المعسكر الإعدادي مواجهتان وديتان أمام الإمارات وغينيا الاستوائية يومي 21 و 25 من الشهر الحالي.