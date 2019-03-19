شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأهلي» يقترب من لقب دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
حسم فريق شباب الأهلي مباراة ذهاب ختام دوري السلة لمصلحته، إثر فوزه على مضيفه النصر 79-72، بعد مباراة مثيرة انتهى نصفها الأول لمصلحة «العميد» 36-28، فيما قلب «الفرسان» النتيجة في النصف الثاني، ليقترب من اللقب، حيث يخوض لقاء الإياب على صالته يوم السبت المقبل.
من جهة أخرى، أسفرت قرعة بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال شهر إبريل/نيسان المقبل عن وقوع فريق الشارقة ضمن المجموعة الأولى مع الأهلي البحريني والعربي القطري وأحد السعودي، فيما وقع فريق شباب الأهلي في الثانية مع السيب العماني والشمال القطري والمنامة البحريني.
وجرت مراسم القرعة في البحرين، بحضور عبداللطيف الفردان، رئيس اللجنة التنظيمية لدول الخليج نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة.
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