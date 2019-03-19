شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يدشن تحضيراته لوديتي السعودية وسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخب الإمارات الوطني، أمس، معسكره الداخلي المقام في العاصمة أبوظبي، استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام المنتخب السعودي والمنتخب السوري، وذلك يومي 21 و26 مارس/آذار الجاري، في إطار تحضيراته الأولية لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. وأدى «الأبيض» أولى حصصه التدريبية بملعب الشعبة العسكرية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، تحت إشراف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن وجهازه المعاون المكون من ماجد سالم ويوسف الزعابي مدربين لحراس المرمى، ودافور ليسفيك مدرباً للياقة البدنية، بمشاركة 25 لاعباً.

شهد التدريبات عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وراشد الزعابي والدكتور خليفة الغفلي عضوا مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

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