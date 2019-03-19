زوران يشيد بالهلال.. وفوساتي ينتقد التحكيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أبدى الكرواتي زوران ماميتش سعادته بانتصار فريقه على ضيفه أهلي جدة «1-صفر» على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، مبينا أن فريقه كان في الموعد واستطاع حصد الفوز ليكون بوضعية أفضل في لقاء الإياب المقرر في 15 إبريل/ نيسان المقبل.

وأشاد زوران بلاعبيه، وقال «قدم اللاعبون أداء رائعا وطبقوا ما طلبناه منهم في التدريبات وأثناء المباريات، لقد شاهدتم كيف قام محمد جحفلي بدوره على الوجه الأكمل بمركز المحور رغم أن أحدا لم يشاهده من قبل يقوم بهذا الدور»، ووصف الأهلي بالفريق الصعب.

من جانبه انتقد الأوروغوياني فوساتي طاقم التحكيم بقيادة الإماراتي عمار الجنيبي موضحاً «البطولة العربية رائعة لكن التحكيم سيئ، لقد عانى الأهلي من القرارات الخاطئة ولم تنصفه تقنية الفيديو رغم وضوح الحالات».

وكان هدف الإسباني سوريانو الذي أحرزه في الدقيقة 49 من تمريرة المخضرم محمد الشلهوب قد حسم المواجهة التي دارت على ملعب جامعة الملك سعود، وشهد الشوط الأول بعض الفرص المحققة أبرزها كرة سالم الدوسري التي ارتدت من قائم الأهلي «45+1»، وفي الشوط الثاني ذهب الحكم الجنيبي للتقنية مرتين قبل أن يعود ويلغي احتسابه ضربة جزاء للأهلي «86».