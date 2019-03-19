المفتول: الإمارات جذبت أنظار العالم ورسخت القيم الإنسانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم في إثبات وجوده والإعلان عن نفسه في فترة زمنية قصيرة منذ إشهاره قبل عامين وحتى الآن وشارك لاعبو ولاعبات النادي في العديد من البطولات المحلية والخارجية وحالياً هناك تسعة لاعبين ولاعبات من النادي يشاركون مع المنتخبات المختلفة في الأولمبياد الخاص العالمي الذي تستضيفه الدولة، وأكد اللاعب خالد الشحي تطور النادي بحصوله على ذهبية في منافسات تنس الطاولة أمس الأول وذكر سالم راشد المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم أن الدولة بحكمة القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لأصحاب السمو الشيوخ والقادة، جسدت شعار «مجتمعي مكان للجميع» من خلال المبادرات الخاصة باستضافة الفعاليات والبطولات العالمية التي تحمل في طياتها القيم الإنسانية الفاضلة وذلك بفضل البنية التحتية القوية والمنشآت الحيوية في المجالات الرياضية والمجتمعية، الأمر الذي جعلها تتصدر التوقعات ضمن أفضل المبادرات الإنسانية التي تدعو للتضامن وتعزيز المحبة والتعاون بين المكونات المجتمعية المختلفة.

وأوضح أن الدولة جذبت اهتمام العالم أجمع باستضافة الأولمبياد الخاص لترسيخ القيم الإنسانية وتأكيد الاهتمام بأصحاب الهمم ودورهم الإيجابي في المجتمع بما يحقق لهم السعادة وتطوير قدراتهم والتأكيد على دورهم الحيوي والمؤثر في التنمية والتطور لأن النظرة التي عمقتها الدولة في هذه الفئة أساسها احترام طموحاتهم ووجودهم في كل الفعاليات التي تجسد الوحدة والتكاتف بين أفراد المجتمع، ما أدى إلى نتائج إيجابية في كل المناسبات التي شهدتها الدولة .

وقال: لاحظنا التفاعل مع البرامج التوعوية للأولمبياد الخاص والدور الذي تلعبه في تعميق الوعي بأهمية أصحاب الهمم ودورهم في المجتمع.