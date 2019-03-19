الإمارات تطلق برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، أمس، أنها ستطرح برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» عبر مختلف المدارس الحكومية في الدولة.

وجاء الإعلان عن ذلك على هامش فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. ويعتمد برنامج مدارس الأبطال الموحدة، الرياضة أساساً له، حيث يستلهم قيم الأولمبياد الخاص ومبادئه وممارساته، فمن خلال إحياء هذه المبادئ في مراحل مبكرة ضمن المدارس على نطاق واسع، يسعى البرنامج إلى تنمية جيل يحتوي الجميع ويحتضن الاختلافات، كما سيسهم تطبيق البرنامج عبر مختلف مدارس الدولة في تعزيز مبدأ الدمج الاجتماعي، من خلال إطلاق أنشطة منظمة من شأنها تزويد الشباب في دولة الإمارات، بالأدوات والمهارات اللازمة، لبناء مناخ من القبول والاحترام في المدارس.

أقيمت فعالية لإطلاق المبادرة، أمس، بمدرسة مبارك بن محمد في أبوظبي، بحضور محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، وتيموثي شرايفر رئيس مجلس الأولمبياد الخاص، وحصة تهلك، وطلال الهاشمي، مدير الأولمبياد الخاص.

وقال تيموثي شرايفر، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص: «إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أشهد هذه الجهود الجبارة في دولة الإمارات، من أجل غرس قيم الاندماج والتنوع في الحياة المدرسية، إنها لخطوة بناءة ومعلم بارز في رحلتنا المثمرة نحو مستقبل أكثر شمولية، يتميز بتكافؤ الفرص للجميع، دون استثناء».

ويجمع برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» بين الشباب من أصحاب الهمم، وأقرانهم من ذوي التحديات الذهنية من خلال الرياضة والتعليم، وذلك من أجل بناء فصول دراسية وتجارب مجتمعية تحد من الإقصاء وتحفز الأنشطة الصحية وتزيل القوالب النمطية، وتسهم في إشراك الشباب في أنشطة تزيد من الدمج والشمول الاجتماعيين.

بدوره، قال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي: «تولي دولة الإمارات رفاهية وتمكين أصحاب الهمم، أهمية قصوى، وتضعها في مقدمة أولوياتها، ومن شأن هذا البرنامج تعزيز قيم التسامح والتضامن لدى الشباب، وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم في جميع أنحاء دولة الإمارات، من المساهمة في مجتمعهم بشكل كامل ومتساوٍ، والدمج كأعضاء فاعلين في مجتمع يحتضن الجميع ويدعمهم».

وأضاف: «إنها مرحلة بارزة من مسيرة تطور نظامنا التعليمي، لاسيما أن دولة الإمارات هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، تتبنى مثل هذا البرنامج على مستوى الدولة، بينما نبدأ تطبيق البرنامج في مدارس الإمارات الحكومية. وأغتنم هذه الفرصة لأوجه دعوة إلى نظرائهم في المدارس الخاصة للمشاركة معنا في البرنامج، لنتمكن من توسيع نطاق تأثيره ليشمل قاعدة أوسع من شبابنا، وأنا على ثقة من أن هذا البرنامج الطموح سيترك آثاراً إيجابية كبيرة في مجتمعنا، من خلال خلق بيئة مدرسية تقدّر التنوع وتحتفي بالاختلاف، ويكون فيها كل طالب عضو مسهم وفاعل».

ووضعت دولة الإمارات الشمول والاندماج كأولوية في الرؤية الوطنية لعام 2021، وسبق برنامج مدارس الأبطال الموحدة في دولة الإمارات، إطلاق برنامج تجريبي شاركت فيه 18 مدرسة من مختلف الإمارات السبع، حيث تلقت المدارس التوجيه من خلال تدريب ودعم المعلمين والمدربين والطلبة.

كما وضع البرنامج التجريبي كتيبات إرشادية وموارد إضافية لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة، يمكن للمعلمين والطلبة في المدارس العامة ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة استخدامها.

وأعرب طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، عن سعادته ببرنامج المدارس الموحدة، مؤكداً أنها تعد خطوة كبيرة لعملية الدمج التي تعمل على تحقيقها دولة الإمارات، لأصحاب الهمم في المجتمع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، موضحاً أن الشراكة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ووزارة التربية والتعليم، ستترك صدى واسعاً ونتائج إيجابية على جميع المستويات بالنسبة لأصحاب الهمم في الدولة.

وقال: «كانت فعالية مميزة بحضور تيم شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي. وهذه المبادرات تعتبر مهمة بالنسبة إلى الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأثرها سنلمسه قريباً بعد التطوير الذي سنسعى إليه، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم».

وأضاف: «هذا البرنامج يعطي بعداً كبيراً في عملية دمج أصحاب الهمم في المجتمع انطلاقاً من المدرسة، وسيسهم ذلك في اكتشاف أبطال جدد وانضمامهم للأولمبياد الخاص الإماراتي. فالمبادرة ستكون في جميع المدارس الحكومية في أبوظبي، ولها منهج خاص سيتم الاهتمام به».

وزاد: «المشاركة حتى الآن مثالية على جميع المستويات، من خلال مشاركة وفد الإمارات الذي يحقق نتائج رائعة بالوصول إلى النهائيات، وحقق عدداً كبيراً من الميداليات. وأعتقد أن الاستراتيجية التي وضعها الأولمبياد الخاص الإماراتي بتوجيه مباشر من شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، يجري تحقيقها بشكل جيد وفي فترة وجيزة».