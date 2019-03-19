شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب إعلامي للاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي فعاليات التدريب الإعلامي للاعبين الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين لكرة القدم سنويا بهدف رفع درجة وعي لاعبي دوري الخليج العربي بأهمية الإعلام بمختلف أشكاله في حياة الرياضيين، وتمكينهم من أساسيات ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

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