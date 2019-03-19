الشارقة تكشف تفاصيل الدورة الخامسة لبطولة الأندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عبر وفد رفيع المستوى، يضم إلى جانب إدارة وكوادر المؤسسة، عدداً من أعضاء اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، في الدورة الأولى من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية، الذي تنظمه الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي، خلال الفترة من 28 إلى 29 مارس/ آذار الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

يشارك في المؤتمر ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيس لجنتها التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتأتي مشاركة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، من خلال جلسة تأتي تحت عنوان «التجارب العربية والعالمية في قطاع رياضة المرأة»، تستعرض فيها ندى عسكر النقبي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، على تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي، وتمكينها من خوض غمار المنافسات على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مواصلة تهيئة البيئة المواتية، التي تتيح لها إطلاق العنان لقدراتها ومهاراتها.

وتنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على هامش المؤتمر، مؤتمراً صحفياً في 29 مارس، يهدف إلى التعريف بالدورة الخامسة من بطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحتضنها الشارقة في العام 2020، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتسعى المؤسسة من خلال المؤتمر، إلى الكشف عن آخر استعدادات تنظيم الدورة الخامسة من الدورة، والأهداف المرجوة، إلى جانب استعراض تفاصيل المنافسات، من أجل تحفيز كل الدول العربية على المشاركة في أكبر حدث رياضي نسوي عربي، فضلاً عن استعراض أبرز إنجازات الدورة الرابعة من الدورة.

وقالت ندى عسكر النقبي: «تأتي مشاركتنا في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية، ترجمة لنجاح مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وشركائها في جمهورية مصر العربية، في تسليط الضوء بصورة أكبر على الرياضة النسوية، ويؤكد المؤتمر حرص الجانب المصري على رياضة المرأة، وسعيه إلى مواصلة تعزيز هذه الرياضة، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التي أنشأت النوادي الرياضة النسوية، فيما تعتبر إمارة الشارقة رائدة في مجال تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية النسوية، الأمر الذي يعكس تقاطع التوجهات والأهداف التي من شأنها أن تثري هذه الرياضة وترتقي بها».

وأضافت: «يأتي تنظيم مؤتمرنا هذا على هامش المؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية، منسجماً مع الاستراتيجية التطويرية التي تنتهجها المؤسسة، في ترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية للمرأة، ونشر التوعية المجتمعية بشأنها، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر استمرارية التواصل مع المؤسسات والأندية المعنية بالرياضة النسوية المصرية، من أجل تعريفها بأهمية بطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والنتائج الإيجابية المترتبة على المشاركة فيها».