شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي كان يريد إزعاج سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جهز الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم مرسيليا الفرنسي صورة النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على قميصه الداخلي، ليحتفل بها في حال سجل هدفاً في شباك باريس سان جيرمان في «كلاسيكو فرنسا»، وفق صحفي «كانال بلس» أوليفييه تالارون، لكن بالوتيلي وفريقه خسرا المباراة 1-3، ليفشل «سوبر ماريو» في رش الملح على جراح سان جيرمان الذي خرج من البطولة الأوروبية بهدف راشفورد، بعدما سجل زميله فاليري هدف مرسيليا الوحيد، فيما ابتعد سان جيرمان بفارق 20 نقطة في الصدارة عن الوصيف ليل.

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