«الشارقة الرياضي» يرصد مواهب الألعاب المدرسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم «مجلس الشارقة الرياضي» منافسات الألعاب الفردية لبطولة «دورة الألعاب المدرسية» الثانية، التي ينظمها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، و«مجلس الشارقة للتعليم»، بمشاركة كبيرة وصلت إلى ما لا يقل عن 62 مدرسة للبنين والبنات في مختلف الألعاب، التي تضمها البطولة، التي انطلقت يوم 2 فبراير/ شباط الماضي

شهدت المنافسات السابقة، ظهور اللاعبين واللاعبات بمستويات مميزة، وسط حضور كبير من ممثلي الجهات وأولياء الأمور؛ حيث تم رصد اللاعبين واللاعبات المميزين؛ تمهيداً لانضمامهم إلى فرق الإمارة الباسمة. واستقبلت صالات مدرسة الأندلس بالشارقة، ونادي الشارقة الرياضي بسمنان والحزانة والشارقة الرياضي للمرأة والذيد والدفاع عن النفس وكلباء ومليحة، المنافسات المختلفة.

واشتملت منافسات الألعاب الفردية على الريشة الطائرة، والسباحة، والكاراتيه، والتايكواندو، والجودو، والقوس والسهم والمبارزة، وكرة اليد، والسلة، وكرة الطائرة، وشارك حكام دوليون في إدارة بعض المنافسات؛ مثل: الكاراتيه والتايكواندو والجودو والمبارزة.

وأشار عيسى هلال الحزامي الأمين العام ل«مجلس الشارقة الرياضي» إلى أن فعاليات «دورة الألعاب المدرسية»؛ تأتي من منطلق الدور الكبير، الذي يقوم به المجلس؛ لتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة الباسمة والمدارس المختلفة وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس.

وأضاف: إن البطولة تسهم في إحياء وتنشيط مفهوم الرياضة المدرسية، التي تمثل رافداً أساسياً للمواهب، وتنمي قدرات اللاعبين واللاعبات على أساس سليم، وتسهم في إبراز إمكاناتهم على المستوى الرياضي إلى جانب التفوق الدراسي، وتوفر الفرص؛ لاستكشاف المواهب، وهو دور من أدوار «مجلس الشارقة الرياضي»؛ لنشر القيم الرياضية، ونجاح الدورة المدرسية من منطلق الشراكة بين المجلس الرياضي مع وزارة التربية والتعليم، و«مجلس الشارقة للتعليم». وأضاف: إن المستويات في البطولة، خلال الفترة الماضية، جاءت مميزة بشكل عام في كل الألعاب، بما يقود لظهور قاعدة من اللاعبين واللاعبات أصحاب الإمكانات العالية، بما ينعكس على الاستفادة منهم في مختلف أندية الإمارة الباسمة، وفي مختلف الألعاب.

وتختتم نهائيات بطولات الألعاب الجماعية لكرة اليد وكرة الطائرة للبنين يوم 22 إبريل/نيسان المقبل، بصالة نادي الشارقة الرياضي «سمنان»، ونهائيات كرة السلة للبنات يوم 24 إبريل بنادي الشارقة الرياضي للمرأة.