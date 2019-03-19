3 ميداليات لفريق بابوا غينيا الجديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غمرت السعادة قلوب رياضيي فريق بابوا غينيا الجديدة أثناء مشاركتهم في الأولمبياد الخاص بعدما تمكنوا من حصد جميع الميداليات خلال المنافسات.

وكان الرياضيون والرياضيات القادمون من الجزيرة الصغيرة في جنوب غرب المحيط الهادي، وضعوا بصمتهم بعدما تمكنوا من إحراز الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في منافسات رمي الكرة الحديدية، التي استضافها نادي ضباط شرطة دبي.

وكانت جودي جوبيلي موي، البالغة من العمر 16 سنة، أحرزت الميدالية الذهبية، وحصدت جريس دينديلو 22 سنة، الميدالية الفضية في المنافسات التي شاركت فيها، فيما تمكنت جايسون جوبيلي 26 سنة، من إكمال الثلاثية لفريق بابوا غينيا الجديدة عندما أحرزت الميدالية البرونزية.

تعد بابوا غينيا الجديدة من أصغر الدول والوفود المشاركة ضمن منافسات الأولمبياد الخاص، ويتضمن الوفد 15 رياضيا ورياضية حضروا إلى الإمارات للمشاركة في منافسات كرة القدم وألعاب القوى.

وقال مارجارت المدرب المساعد للفريق: تطلب منا الأمر عاماً كاملاً من أجل الاستعداد للمشاركة في الحدث، لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، كنا نتدرب 3 أيام في الأسبوع لمدة 3 أو 4 ساعات يوميا كان علينا التدرب بقوة، لم تكن المرافق والملاعب جيدة في السابق في بابوا غينيا الجديدة، ولكن منذ عام 2015، وبعدما استضفنا ألعاب الباسيفيك،

قررت الحكومة أن توسع المرافق عن طريق مؤسسة الرياضات الخاصة في بابوا غينيا الجديدة.

وأضاف المدرب أن الحكومة في بابوا غينيا الجديدة تعمل بنشاط على تحسين ظروف حياة الصغار من ذوي التحديات الذهنية، من خلال إدراجهم في المدارس والبرامج الرياضية وقال: لم يكن هناك الكثير من الاهتمام في السابق، ولكن الحكومة تواصل العمل وتشجع على انضمام الصغار في التعليم التضامني والرياضات التضامنية، والآن هناك توجه عام في بابوا غينيا الجديدة لضم الصغار من ذوي التحديات المختلفة في المجالات كافة.

وأضاف: نحن محظوظون لأن زوجة رئيس الوزراء، ليندا ماي باباو، تعمل على تشجيع هؤلاء الصغار لتحقيق التضامن والتكاتف في المجتمع. وقال المدرب إن كامل أعضاء وفد بابوا غينيا الجديدة يستمتعون بكل لحظة أثناء تواجدهم في الألعاب العالمية وقال: أنا سعيد للغاية، من الرائع أن نكون هنا، يسهم هذا الحدث في توسيع مدارك أشخاص مثلي ممن يشاركون للمرة الأولى في حدث من هذا النوع أنا في غاية التأثر.