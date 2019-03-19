«المدام» يحصد دوري الإمارات للقوس والسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق نادي المدام، السيطرة على منصات التتويج في مسابقات القوس والسهم بالدولة، وتوج جهوده بإحراز المراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات للناشئين والشباب والرجال في بطولة «دوري الإمارات للقوس والسهم»؛ وذلك للموسم الثاني على التوالي.

جرت البطولة على ملاعب «نادي دبي لأصحاب الهمم»، بإشراف وتنظيم «اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم»، ويعد «دوري الإمارات للقوس والسهم» من البطولات المستحدثة في موسم 2019، وحصد فيه «نادي المدام الثقافي الرياضي»، جميع الميداليات الذهبية؛ حيث أحرز علي عتيق الكتبي المركز الأول في فئة عمومي رجال على مسافة 70 متراً، وخليفة محمد الكعبي المركز الأول في فئة الناشئين على مسافة 60 متراً، ومطر سعيد الكتبي المركز الأول في فئة بنين تحت 15 سنة على مسافة 30 متراً.

ووجه عبدالله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري في الشارقة، وأمين سر عام النادي، التهنئة إلى جميع المنتسبين في نادي المدام من إدارة ولاعبين وجمهور على تميز فرق القوس والسهم، ومحافظتهم على حصد الذهب في جميع الفئات للموسم الثاني على التوالي، وقال: «بلا شك هذا لم يأت بمحض الصدفة أو من فراغ؛ بل نتيجة عمل مكثف، وتخطيط سليم من الإدارة، وكذلك دعم مجلس الشارقة الرياضي و«اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم»؛ للارتقاء باللعبة، والوصول بها إلى أعلى المراتب والمستويات».

وتابع: «كل الشكر للاعبي الفريق وللجهازين الفني والإداري على ما يقدمونه من عمل راق ورائع يجعلهم دائماً مصدر فخر للنادي».

وأشاد محمد راشد الكعبي عضو مجلس الإدارة، ومشرف عام الفريق، بأداء اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وشكر جهود مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وإخوانه الأعضاء على الدعم والمتابعة والاهتمام، الذي يحظى به فريق القوس والسهم، الذي يسير بخطوات حثيثة إلى الأمام من موسم لآخر.

وقال: «ما زلنا في بداية الطريق، ونطمح إلى الأفضل، وهناك مشوار صعب بانتظار اللعبة؛ لذا لا بد من مضاعفة الجهود بصورة أكبر في الفترة القادمة، سعادتنا كبيرة بالمحافظة على التدرج في الفرق، وكونها تسير على نفس النهج؛ فهذا يعد نتيجة للعمل الممنهج في تأسيس اللعبة، التي بدأنا فيها من الصفر وبثلاثة لاعبين، والآن وصلنا إلى 30 لاعباً، ومثل هذا التميز يمنحنا المزيد من الدوافع والحوافز؛ لبذل أقصى الجهود؛ لأجل تحقيق كافة الأهداف المرسومة لأجل مستقبل مشرق لفرقنا، وللعبة بصفة عامة».