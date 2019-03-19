محمد الرفاعي: أتشرف بتمثيل السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد الرفاعي لاعب ألعاب القوى السعودي سعادته بالمشاركة في الأولمبياد الخاص وتمثيل بلاده المملكة العربية السعودية. وكشف انه بدأ ممارسة الرياضة بمدينة جازان مع نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة وحصل على العديد من الميداليات وذكر انه اختير للمشاركة في هذه البطولة وهو يرى ان هذا الاختيار حدث مهم بالنسبة له ومسؤولية في الوقت ذاته وقال: نحن موجودون في بلدنا الثاني وفي دار زايد ونحن لسنا غرباء، لقد قوبلنا بترحاب وحفاوة ليست غريبة على الأشقاء في دولة الإمارات. وكان الرفاعي حصل على ميدالية ذهبية قال إنها تدفعه للحصول على المزيد.