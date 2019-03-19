استمرار التسجيل في مسابقة الكنعد والسكل في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستمر التسجيل في منافسات الجولة الختامية والثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل والتي تنطلق في نهاية الأسبوع الحالي في العاصمة أبوظبي وتستمر لثلاثة أيام ابتداء من الخميس وحتى السبت، ويتوقع القائمون على المسابقة والتي تقام بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ورعاية فريق الطيار أن تكون المنافسة قوية ومثيرة في هذه الجولة خاصة أنها ستحدد أيضاً بطل الموسم في فئة الكنعد وفئة السكل، حيث إن الفائز في كل فئة سيحصل على جائزة عبارة عن زورق صيد بالإضافة إلى الجوائز المالية والتي يحصل عليها الأوائل في كل فئة.

ووصل عدد المسجلين في المسابقة في الجولة الماضية إلى أكثر من 155 زورقاً، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نفس هذا الرقم في الجولة الحالية، الجدير بالذكر أن عدد المشاركين قد يصل إلى مئات البحارة، خاصة أن كل زورق قد يضم ما بين 5 إلى 8 بحارة.

ويتصدر الترتيب بعد أول جولتين عبدالفتاح المرزوقي برصيد 174 نقطة، ثم جمعة محمد مراد برصيد 156 نقطة، وخالد أحمد عمر برصيد 145 نقطة، ورابعاً سعود محمد الغيلاني برصيد 117 نقطة، وخامساً سعيد محمد المهيري برصيد 113 نقطة، وسادساً أحمد عبدالله الشحي برصيد 86 نقطة، وسابعاً خالد خلفان الرميثي برصيد 84 نقطة.

من ناحيته، توجه سالم الرميثي مدير عام النادي بتأكيد أن البطولة التي ينظمها النادي وبنجاح في آخر ثلاثة مواسم قد أصبح لها مركز مهم جداً بين البحارة والمتسابقين ومجتمع الإمارات لا سيما أنها تتوجه نحو ممارسة صيد أحد أشهر أنواع الأسماك في المنطقة، وقال الرميثي: أخذت البطولة منحى تصاعدياً منذ أول نسخة تم تنظيمها، وبدأت بالانتشار وتحقيق التفوق موسماً بعد آخر، والآن نرى ونشاهد الإقبال الكبير على التسجيل والمواظبة على الحضور في المسابقة والتنافس الرياضي الجميل.

وثمن الرميثي الرعاية التي قدمها فريق الطيار للبطولة في موسم 2019، حيث إنها أعطت للتحدي طابعاً قوياً من الإثارة والتحدي بين كافة المشاركين، والذين يسعون لنيل الجوائز الأولى للجولة ولبطولة الموسم أيضاً.

من جهته، أكد هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، الأهمية الكبيرة لأن يوجد الفريق في دعم المسابقة وتوفير كافة عناصر النجاح لها، وقال: نشكر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، حيث إنه يوفر النجاح دائماً لكل البطولات البحرية التي تقام على أرض العاصمة، أردنا أن نكون جزءاً من النجاح والتفوق للنادي في تنظيم مسابقة الكنعد، جاء ذلك من خلال وجودنا كراع رئيسي للحدث، من المهم جداً دعم مثل هذه البطولات والتي تتوجه نحو الشباب لتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي، وأيضاً الحفاظ على أحد أهم الألوان التراثية بالنسبة لنا، وأكد هزاع أن التعاون مع النادي البحري مستمر خاصة في البطولات المقبلة والأحداث البحرية المختلفة التي يتم تنظيمها، لا سيما أن الطيار أحد أهم الفرق الإماراتية الأصيلة والذي يمتلك تاريخاً حافلاً ومميزاً من النجاح على المستوى البحري.