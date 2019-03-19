شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مضمار جبل علي الأخير اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي تعقد اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار الأصفر المؤتمر الصحفي الحادي عشر والأخير للموسم 2018-2019 في الساعة 11 من صباح اليوم.

وسيكون مؤتمر مسك الختام في فندق حياة ريجنسي للإعلان عن عدد الخيول وجوائز المشهد الأخير في المضمار العائلي، وسيتم تقديم الشركات الراعية لمهرجان حفل الختام للموسم الحالي الذي سيكون في السباق الحادي عشر المقرر له الجمعة المقبل.

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