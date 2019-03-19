دوري المدارس باكورة أنشطة «الشارقة للتعليم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد إبراهيم

أعلن مجلس الشارقة للتعليم، عن انطلاق بطولة دوري المدارس في كرة القدم، التي تعد باكورة الأنشطة الرياضية للمجلس، وهي تستهدف مدارس الإمارة «الحكومية والخاصة»، وتنطلق نسختها الأولى تحت شعار «بأخلاقي وقيمي أرتقي»، في الأسبوع الثاني من شهر إبريل/ نيسان المقبل وتستمر حتى 2 مايو/أيار، بمشاركة 30 إلى35 مدرسة، بحيث لا يتجاوز عمر الطالب 14 عاماً، وفقاً للأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم محمد أحمد الملا.

وقال محمد الملا، ل«الخليج» على هامش الاجتماع الأول لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية بالمدارس الخاصة، الذي استضافته مدرسة الدرة الدولية، للكشف عن تفاصيل البطولة، بحضور عائشة الجرمان قسم العمليات التربوية والأنشطة، وميثاء علي هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعبدالله الهاجري وهاني محمد القاسم من قسم الأنشطة، وأكثر من 120 معلماً ومعلمة، إن دوري المدارس يأتي بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة الرياضي، كخطوة تمهيدية لمجموعة متكاملة لأنشطة رياضية جديدة، يتم تطبيقها العام الدراسي المقبل.

وأفاد الملا أن النسخة الأولى ترتكز على مسارين رئيسيين، الأول يحاكي في مضمونه التنافس الرياضي في لعبة كرة القدم، بين فئات عمرية مختلفة، فيما يركز الثاني على الجانب الأخلاقي والقيمي، وغرس المبادئ والقيم النبيلة في نفوس الطلبة، على أن تستمر فاعلية هذا المسار على مدار العام وفق خطط ومنهجيات يشارك فيها جميع معلمي التربية الرياضية في المدارس.

وأكد الملا أن اللجنة المنظمة للبطولة، خصصت عدداً من الجوائز المالية والعينية، لتكريم الفائزين بالمراكز «الأول والثاني والثالث»، فضلاً عن كأس الروح الرياضية في الجانب التنافسي الرياضي، ومكافأة مالية لأفضل عشر مدارس تطبق القيم والأخلاق الحميدة في مجتمعاتها.

من جانبها، أكدت سلمى عيد مديرة مدرسة الدرة الدولية في كلمتها أمام الاجتماع، أهمية الأنشطة الرياضية في المجتمع المدرسي، إذ تعد الركيزة الأساسية لبناء سلوكيات وأخلاقي ات الطلبة، لا سيما أنها تعزز روح التنافسية بينهم، وتشكل مساراً فاعلاً للتواصل والاندماج وتبادل الخبرات، وتحقيق التوازن النفسي والوجداني لفئات الطلبة بمختلف أعمارهم، فضلاً عن الارتقاء بتحصيلهم الدراسي، لا سيما أن النسخة الأولى لدوري المدارس تركز على غرس القيم النبيلة في نفوس أبنائنا الطلبة.

واستعرض هيثم رمضان أبوالعز ممثل المجلس منسق البطولة تفاصيل اللوائح والضوابط، إذ تقتصر المشاركة على طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسي مواليد 2005 فما دون، وغير المسجلين في الأندية، وستقام جميع مباريات البطولة في ملاعب مجلس الشارقة الرياضي في المنتزه الوطني.