شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «سوبر المغرب» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن تأجيل «سوبر المغرب» بين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي إلى موعد لاحق، بناء على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناديين، حيث يتزامن الموعد المقرر سابقاً ل«الكلاسيكو» مع تحضيرات المنتخب المغربي لمباراته الودية مع المنتخب الأرجنتيني التي ستقام يوم 26 مارس/آذار الحالي، وكان من المقرر إقامة الكلاسيكو في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم السبت 23 مارس الحالي.
هذا وسيتم تحديد موعد جديد للكلاسيكو المغربي خلال العام الحالي 2019 في الأيام المقبلة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
يذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي كان قد وقع في فبراير/شباط الماضي اتفاقية تعاون مشتركة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دعما لخطط تبادل الخبرات الرياضية، وتعزيز الشراكات وتنظيم المباريات.
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