تألق «بيلسيما دوغزال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت المهرة «بيلسيما دوغزال» لمزرعة دوغزال، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة الفارسة مارلين ايون، بلقب الجولة الثانية، من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا، والتي أقيمت بمضمار تولوز يوم السبت الماضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وخصص السباق وجائزته 12 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، وشاركت فيه 8 خيول لملاك مختلفين من فرنسا والإمارات.

وتفوقت «بيلسيما دوغزال» بفارق 0,75 طول عن «آل كابون مونلو» لروبرت بورديت وبإشراف اوتريجودت وبقيادة جوليان أوج، فيما جاءت ثالثة «ساهمارا» للخيالة السلطانية العمانية، وبإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة أنتوني كارتوس.

وقطعت المهرة «بيلسيما دوغزال» البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «منجز» مسافة السباق في زمن وقدره 1:32:20 دقيقة.