شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعد لاعبى الفريق بمكافآت بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى مساء الاثنين على هامش تدريب، تحدث خلالها عن الصعود الأفريقى لدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية، وأشاد بالفريق بعد التأهل والتعادل مع نصر حسين داى بدون أهداف فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

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وأكد رئيس الزمالك للاعبين أنه كان يثق فى تأهلهم لدور الثمانية رغم البداية المتعثرة فى دورى المجموعات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مكافآت يتم صرفها خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وتأهل معه جورماهيا الكينى برصيد 9 نقاط أيضا وجاء بترو أتليتكو فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داى فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط.