مورينيو: شاهدت أبو تريكة في كأس الأمم 2008

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يتابع الكرة الإفريقية ويحب مشاهدة مسابقة كأس الأمم، مشيرًا إلى أنه شاهد محمد أبو تريكة وهو يقود منتخب مصر لحصد كأس الأمم عام 2008.

وقال مورينيو في حوار مع "بي إن سبورتس" اليوم الأحد: "ذهبت لحضور بطولة كأس الأمم التي أقيمت في غانا حين فازت مصر بأحد ألقابها الإفريقية بقيادة أحد زملائنا المتواجدين معنا بالقناة حاليًا"، في إشارة إلى محمد أبو تريكة.

وأضاف المحلل الفني لقنوات "بي إن سبورتس": "قاد منتخب مصر في ذلك الوقت لحصد اللقب".

وأوضح: "أتابع دائما تلك البطولة وأحب مشاهدتها، وأعرف أن أغلبية اللاعبين الإفريقيين يلعبون في أوروبا حاليا".

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وتابع: "أغلب اللاعبين ينتقلون مبكرًا إلى أوروبا، لذلك من الصعب أن تشاهد البطولة وأن ترى لاعبًا إفريقيًا لا تعرفه بالمطلق".

وأتم مورينيو تصريحاته قائلا: "أحب الثقافة والوضع الاجتماعي المحيط بكرة القدم، كما أحب التزامهم تجاه منتخبات بلادهم وشعورهم بالبطولة".

ومن المقرر أن تحتضن مصر النسخة المقبلة من كأس الأمم في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2019.

يُذكر أن تلك النسخة هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.