الامارات | دون بالون: محمد صلاح بديلاً لهازارد في ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن دون بالون: محمد صلاح بديلاً لهازارد في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة نادى ريال مدريد الإسباني وضعت النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي، بديلاً محتملاً لفشل صفقة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدن هازارد، نجم تشيلسي الصيف المقبل.
وفقا للموقع فإن هداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يعد الخيار الأول لنادى ريال مدريد، في حال فشله بالتعاقد مع النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذي يتصدر أولويات النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضاف الموقع الإسباني أن إدارة ريال مدريد أبدت استعدادها لعرض مبلغ 150 مليون يورو لنادى ليفربول من أجل الحصول على خدمات نجمه المصري، من أجل إقناع إدارة الريدز بالتخلي عن نجمها الأول.
وعاد النجم البلجيكي هازارد، ليتصدر أولويات ريال مدريد في تعزيزاته الصيفية المقبلة، خاصة بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق من جديد، الذي يرغب بشدة في الحصول على خدمات النجم البلجيكي منذ تواجده في فترته الأولى مع المرنجي.
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