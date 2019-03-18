السجون الكيني يفوز على نكومبا الأوغندي ببطولة إفريقيا للطائرة سيدات

فاز فريق السجون الكيني على جامعة نكومبا الأوغندي 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك في إطار مواجهات بطولة إفريقيا للطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي الأهلي.

واستطاع فريق السجون أن يحقق الفوز في ثلاثة أشواط متتالية بعد هزيمته في الشوط الأول.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

– الشوط الأول 26-24 لجامعة نكومبا.

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– الشوط الثاني 27-25 للسجون الكيني.

– الشوط الثالث 25-16 للسجون الكيني.

– الشوط الرابع 25-22 للسجون الكيني.

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