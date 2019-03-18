مصر تحرز 4 ميداليات متنوعة بالفروسية في الأولمبياد الخاص

أ ش أ

واصل لاعبو منتخب مصر المشاركين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والمقامة حاليا في أبو ظبي تألقهم بعد أن أحرز أبطال الفروسية 4 ميداليات متنوعة.

وضمت قائمة الفائزين بالميداليات: كريم المسلمي، الذي فاز بالميدالية الذهبية، ومريم عادل “الميدالية الذهبية”، وأحمد الجوهري “الميدالية الفضية”، ونيرة عصام “الميدالية الفضية”.

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