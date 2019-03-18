الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب برمنجهام سيتي وأستون فيلا

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ذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم, اليوم الاثنين, أنه سيتم معاقبة برمنجهام سيتي وأستون فيلا, المنافسين في دوري الدرجة الأولى, بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني لكل منهما, بعد أعمال شغب وقعت من اللاعبين في مباراة أقيمت هذا الشهر.

واتهم الاتحاد الإنجليزي لاعبين في الفريقين بخرق اللوائح بعد اشتباك عقب مخالفة ارتكبت ضد قائد أستون فيلا جاك جريليش في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

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وأضاف الاتحاد الإنجليزي – في بيان – “تم تغريم برمنجهام سيتي وأستون فيلا 5 آلاف جنيه إسترليني لكل منهما عقب مباراة أقيمت يوم 10 مارس الجاري”..

مضيفا “تقبل الناديان العقوبة الموقعة لعدم السيطرة على اللاعبين”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم سجن مشجع لبرمنجهام سيتي لمدة 14 أسبوعا بسبب اقتحامه أرض الملعب وتوجيهه لكمة إلى جريليش لاعب وسط أستون فيلا في وقت لاحق من تلك المباراة.

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