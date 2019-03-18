شكرا لقرائتكم حارس الإسماعيلي يتعرض لـ "شرخ فى الصباع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور صالح الشامى طبيب الإسماعيلى، أن محمد مجدى حارس المرمى تعرض لشرخ فى أصبع الإبهام وذلك عقب مشاركته فى مواجهة الافريقى التونسى بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements وأضاف بأن الحارس يحتاج لفترة تأهيل تستمر على الأقل لمدة أسبوعين ، قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق. أكمل طبيب الدراويش بأن الرباعى محمود متولى وأسامة إبراهيم وعماد حمدى ومحمد مجدى يخضعون لبرنامج تأهيلى مكثف بجانب اختبار طبى للوقوف على مدى جاهزيتهم للقاء انبى المقبل بالدورى المحلى.

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