شكرا لقرائتكم جلسات ساخنة فى إنبي لإنقاذ الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المهندس جلال سليمان رئيس مجلس إدارة بتروسبورت وعضو مجلس إنبي السابق مع ماجد نجاتي رئيس النادي البترولي السابق علي حضور جلسة تحفيزية مع لاعبي انبي والجهاز الفني بقيادة على ماهر علي ملعب بتروسبورت من أجل استعادة الفريق البترولي لمكانته في مسابقة الدوري الممتاز والشد من أزر اللاعبين خلال الفترة القادمة.

كان ماجد نجاتي رئيس النادي الأسبق دعا في وقت سابق كل رموز ورؤساء وأعضاء مجلس الادارة السابقين والحاليين لدعم الفريق قبل مباراته أمام الإسماعيلي يوم ٢٩ من شهر مارس الجاري .