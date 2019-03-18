شكرا لقرائتكم سلة الأهلي تسقط أمام الجزيرة فى نهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق الجزيرة بكأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بصالة 6 أكتوبر، بنتيجة 80-79. Advertisements وشهدت المباراة إثارة كبيرة في معظم أوقاتها، وخرج الوقت الأصلي بنتيجة 68-68، ليمتد اللقاء إلى شوط إضافي حسمه الجزيرة في الثواني الأخيرة. وبذلك حصد الجزيرة اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وحقق فريق سبورتنج المركز الثالث بعد فوزه على الاتحاد السكندري، بنتيجة 81-75 وحل سيد البلد رابعا

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