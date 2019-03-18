شكرا لقرائتكم طائرة الأهلى تسحق يو أس أف أى البوركينى 3 - 0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره يو أس أف أى البوركينى بنتيجة 3 /0 فى إطار ثالث أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها الأهلى و تستمر حتى يوم 26 مارس الجارى .

كان الأهلى حقق فوزا قويا فى أولى مواجهات البطولة أمس الأحد على كانون الكونغولى بنتيجة 3 /0 ، و يحصل على راحة من المباريات غدا الثلاثاء .

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يقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم فرق كلا من ، الجمارك النيجيري، يو اس اف البوركينى وكانون الكونغولى.

تضم قائمة الأهلى فى هذه البطولة كلا من اللاعبات ، شروق فؤاد و سهيلة وفيق و أية الشامى و رنا الجوهرى و مروة مجدى و نرمين المنشاوى و فريدة العسقلانىو مريم متولى و ميار خليفة و نهلة سامح و سارة أمين و المحترفة كاترينا ومريم مصطفى وندى وليد .