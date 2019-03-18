شكرا لقرائتكم نقل مواجهة سموحة و دجلة لملعب المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة سموحة ووادى دجلة بالدورى المقرر لها يوم 29 مارس الجارى لتقام باستاد المكس بدلا من برج العرب. وأرجعت لجنة المسابقات قرارها إلى رغبة اللجنة فى إراحة أرضية ملعب برج العرب الذى يستضيف مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 30 مارس الجارى.

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