كيف احتفل إسماعيل يوسف بعيد ميلاد فرجاني ساسي ؟...

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جدة - عمرو شويل حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تهنئة النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأبيض بعيد ميلاده الـ27. ونشر يوسف صوره تجمعه بالنجم التونسي وعلق عليها كاتباً " كل سنه وانت طيب ومحترم وفنان، كل سنه وانت طيب يا ساسي يا حبيب الكل ربنا يحفظك". ويقدم ساسي موسم أكثر من رائع مع الفريق الأبيض، حيث استطاع الدولي التونسي أن يصبح معشوق الجماهير خلال وقت قصير. Advertisements جدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقط عقب تعادله سلبياً مع فريق نصر حسين داي الجزائري خلال مباراة الأمس. كل سنه وانت طيب ومحترم وفنان كل سنه وانت طيب يا ساسي يا حبيب الكل ربنا يحفظك ❤️ pic.twitter.com/UEisTuq6cn

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