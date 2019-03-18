7 اخبار رياضة لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الإثنين الموافق 18/ 3/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرز 7 منها، شكوى جماعية من لاعبى المنتخب بسبب الزي الجديد، وبوطيب وصلاح وعبد السلام يغيبون عن تدريبات الزمالك استعدادًا للذئاب.

اتحاد الكرة يعلن القميص الجديد للمنتخب الوطنى

كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطنى الذى سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة عالمية جديدة بدءًا من العام الحالي حتى نهاية عام 2022.

المنتخب يطير إلى النيجر فى الثانية ظهر الخميس المقبل

حدد خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثانية ظهر الخميس المقبل موعداً للسفر إلى النيجر بعد التأكد من إنهاء إجراءات السفر بطائرة خاصة، حيث تستغرق الرحلة 5 ساعات ونصف الساعة لتصل البعثة إلى العاصمة نيامى فى السابعة والنصف مساءً.

لاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف

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قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي تجميد ملف التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن المدير الفني سبق وطلب تدعيم هذا المركز قبل أن يتراجع ويؤكد أن التعاقد مع حارس مرمى سيكون فى مؤخرة أولوياته خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية مشاورات بين أعضاء الجهاز الفني.

الشارقة الإماراتي يرفض طلب استعارة الأهلى

رفض مسئولو نادى الشارقة الإماراتي، طلب النادى الأهلى المصرى باستعارة على زين لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، للمشاركة ضمن صفوفه فى مباراة كأس السوبر الأفريقى والمقرر لها يوم 4 أبريل المقبل بالمغرب.

أيمن حفنى جاهز لموقعة المقاولون بعد انتهاء برنامج التأهيل

انتظم أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي، فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بوطيب وصلاح وعبد السلام يغيبون عن تدريبات الزمالك استعدادا للذئاب