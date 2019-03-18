شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة سموحة ودجلة لاستاد المكس بسبب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة سموحة ووادى دجلة بالدورى المقرر لها يوم 29 مارس الحالى لتقام باستاد المكس بدلا من برج العرب.

وأرجعت لجنة المسابقات قرارها إلى رغبة اللجنة فى إراحة أرضية ملعب برج العرب الذى يستضيف مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 30 مارس الحالى.