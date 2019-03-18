شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 18 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم 18 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة للقاهرة استعدادًا لمباراة المقاولون، 300 دولار مكافأة الزمالك الفورية بعد التأهل الأفريقى.

الزمالك ممنوع من الراحة بعد العودة للقاهرة استعداداً لمباراة المقاولون

قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض تدريبات الفريق فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بعد العودة للقاهرة صباح اليوم من الجزائر.

الزمالك يمنح محمد إبراهيم الفرصة الأخيرة لحسم أزمة التجديد

استقر مسئولو الزمالك على منح محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، فرصة أخيرة من أجل تمديد عقده خلال الفترة الجارية، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب قد رفض تمديد التعاقد خلال شهر يناير الماضى، ما أدى إلى تعثر إعارته إلى الإسماعيلى ثم خرج من الحسابات الفنية بعد ذلك للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق.

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عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى موقعة المقاولون العرب

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على قيادة عمر السعيد لخط الهجوم الفريق الأبيض فى مواجهة المقاولون، نظرًا لسفر المغربى خالد بوطيب للانضمام إلى منتخب بلاده؛ لارتباطه بمواجهتى ملاوى فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، بجانب مباراة ودية أمام الأرجنتين على أن يعود عقب لقاء التانجو من أجل الانضمام للزمالك قبل قمة الدورى أمام الأهلى يوم 30 مارس الجارى.

300 دولار مكافأة الزمالك الفورية بعد التأهل الأفريقى

حصل لاعبو الزمالك على 300 دولار قيمة المكافأة الفورية فور التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة التى أدت إلى تصدر الفريق الأبيض مجموعته بتسع نقاط.