صور.. جلال سليمان وماجد نجاتي يدعمان إنبى قبل مواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس جلال سليمان، رئيس مجلس إدارة بتروسبورت وعضو مجلس إنبى السابق، مع ماجد نجاتى رئيس النادى البترولى السابق، على حضور جلسة تحفيزية مع لاعبى إنبى والجهاز الفنى على ملعب بتروسبورت من أجل استعادة الفريق البترولى لمكانته فى مسابقة الدورى الممتاز والشد من أزر اللاعبين خلال الفترة المقبلة.
كان ماجد نجاتى رئيس النادى الأسبق دعا فى وقت سابق كل رموز ورؤساء وأعضاء مجلس الادارة السابقين والحاليين لدعم الفريق قبل مباراته أمام الإسماعيلى يوم 29 من شهر مارس الجارى .
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