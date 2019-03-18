الجزيرة يفوز على الأهلى 80 / 79 ويتوج بكأس مصر لكرة السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الجزيرة بكأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على الأهلى فى المباراة النهائية للبطولة التى جرت بصالة 6 أكتوبر، بنتيجة 80 / 79. وشهدت المباراة إثارة كبيرة فى معظم أوقاتها، وخرج الوقت الأصلى بنتيجة 68-68، ليمتد اللقاء إلى شوط إضافى حسمه الجزيرة فى الثوانى الأخيرة. وبذلك حصد الجزيرة اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وحقق فريق سبورتنج المركز الثالث بعد فوزه على الاتحاد السكندري، بنتيجة 81-75 وحل سيد البلد رابعًا.

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