شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة حارس الإسماعيلي بشرخ في الإبهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صالح الشامى، طبيب الإسماعيلى، إن محمد مجدى حارس المرمى تعرض لشرخ فى إصبع الإبهام وذلك عقب مشاركته فى مواجهة الأفريقى التونسى بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الحارس يحتاج لفترة تأهيل تستمر على الأقل لمدة أسبوعين، قبل أن يصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

أكمل طبيب الدراويش أن الرباعى محمود متولى وأسامة إبراهيم وعماد حمدى ومحمد مجدى يخضعون لبرنامج تأهيلى مكثف بجانب اختبار طبى للوقوف على مدى جاهزيتهم للقاء إنبى المقبل بالدورى المحلى.