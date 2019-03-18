شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة عامر عامر فى مران المنتخب.. وكشف طبى لتحديد موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الوطنى مرانه الثانى اليوم الإثنين فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراته مع منتخب النيجر فى ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لها يوم 23 مارس الحالى بالنيجر.

وبدأ المران فى تمام السادسة والنصف بمشاركة 18 لاعبًا وتنوع المران ما بين الجانب البدنى والفنى والخططى واستمر قرابة الساعتين وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة.

وتعرض الحارس عامر عامر للإصابة بكدمة وخرج من المران لتلقى العلاج وسوف يحدد الحهاز الطبى مدى الإصابة، ويخضع لاعبو المنتخب بعد قليل لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء .

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