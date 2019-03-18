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صور.. إصابة عامر عامر فى مران المنتخب.. وكشف طبى لتحديد موقفه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الوطنى مرانه الثانى اليوم الإثنين فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراته مع منتخب النيجر فى ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لها يوم 23 مارس الحالى بالنيجر.

وبدأ المران فى تمام السادسة والنصف بمشاركة 18 لاعبًا وتنوع المران ما بين الجانب البدنى والفنى والخططى واستمر قرابة الساعتين وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة.

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وتعرض الحارس عامر عامر للإصابة بكدمة وخرج من المران لتلقى العلاج وسوف يحدد الحهاز الطبى مدى الإصابة، ويخضع لاعبو المنتخب بعد قليل لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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