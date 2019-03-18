شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 18/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة، فى ظل بدء الفريق لاستعداداته بداية من يوم الأربعاء المقبل لمواجهة الزمالك فى بطولة الدوري العام.

حسام عاشور يفضل الأهلي عن مولودته الجديدة ..تعرف على السبب

رُزق حسام عاشور قائد النادي الأهلى بمولودة جديدة خلال الساعات الماضية، وبعد مواجهة الأهلى وشبيبة الساورة ببطولة دورى أبطال افريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وتواجد فيها المسمار على دكة البدلاء.

وفضل حسام عاشور على التواجد فى قائمة الأهلى المواجهة للساورة رغم معاناته من آلام عضلية ليضرب مثل فى الإلتزام داخل القلعة الحمراء ، ليتواجد فى القائمة قبل أن يتوجه للوقوف بجانب زوجته بعد وضع المولودة.

لاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف

قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي تجميد ملف التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن المدير الفني سبق وطلب تدعيم هذا المركز قبل أن يتراجع ويؤكد أن التعاقد مع حارس مرمى سيكون فى مؤخرة أولوياته خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية مشاورات بين أعضاء الجهاز الفني.

وأتفق المدير الفني مع معاونيه على أن الفريق يضم حالياً ثلاثة حُراس على مستوى عال من الكفاءة، كما أن الأهلي لديه أكثر من حارس صاعد يُمثل مستقبل النادي أمثال مصطفى شوبير وأحمد طارق لذا ليس منطقياً أن يبحث النادي عن التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة .

الأهلى يضع برنامجاً علاجياً لـ"ظهر أشرف" استعداداً للزمالك

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وضع الجهاز الطبى للأهلي، بقيادة خالد محمود، برنامجاً علاجياً لأيمن أشرف مدافع الفريق لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.

وتعرض أيمن أشرف لكدمة قوية فى الظهر خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى الأخيرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن اللاعب تحامل على نفسه وشارك فى أجزاء كبيرة من المباراة وهو مصاب، قبل أن يفضل الجهاز الفنى تغييره تجنباً لتفاقم إصابته.

لاسارتى يتسلم تقريراً حول الغائبين عن الأهلى فى موقعة شبيبة الساورة

يتسلم مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين تواجدوا فى القاهرة خلال معسكر الفريق فى برج العرب لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات والتى حسمها الفريق بثلاثية دون رد.

ويرغب لاسارتى فى الوقوف من خلال التقرير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين أفريقياً، وكذلك اللاعبين الذين يستكملون برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابات المختلفة.

لاسارتي يجتمع مع جهاز الأهلى الأربعاء لوضع برنامج القمة

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق، لوضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجارى، فى إطار منافسات الدورى العام.

ويسعى لاسارتى، خلال الجلسة مع جهازه المعاون أيضًا، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التى ستشهدها الفترة الحالية التى تشهد توقف المسابقة المحلية؛ لارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأولمبي فى إسبانيا الذى يتخلله خوض مباراتان وديتان أمام أمريكا وهولندا.