شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية شهد اليوم، الإثنين الموافق 18/ 3/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، شكوى جماعية من لاعبى المنتخب بسبب الزي الجديد، ولاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف. اتحاد الكرة يعلن القميص الجديد للمنتخب الوطنى شوبير: بعض لاعبى المنتخب اشتكوا من الزى الجديد المنتخب يطير إلى النيجر فى الثانية ظهر الخميس المقبل لاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف Advertisements الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.. الخميس الشارقة الإماراتي يرفض طلب استعارة الأهلى أيمن حفنى جاهز لموقعة المقاولون بعد انتهاء برنامج التأهيل بوطيب وصلاح وعبد السلام يغيبون عن تدريبات الزمالك استعدادا للذئاب المقاولون يجهز القوة الضاربة للفوز على الزمالك نجوم الإسماعيلي راحة طويلة بفرمان من سيدومير يانوفيسكي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.