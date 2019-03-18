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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية شهد اليوم، الإثنين الموافق 18/ 3/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، شكوى جماعية من لاعبى المنتخب بسبب الزي الجديد، ولاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف.

 

اتحاد الكرة يعلن القميص الجديد للمنتخب الوطنى

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شوبير: بعض لاعبى المنتخب اشتكوا من الزى الجديد

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المنتخب يطير إلى النيجر فى الثانية ظهر الخميس المقبل

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لاسارتي يُجمّد صفقة الأهلي مع حارس مرمى في الصيف

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الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.. الخميس

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الشارقة الإماراتي يرفض طلب استعارة الأهلى

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أيمن حفنى جاهز لموقعة المقاولون بعد انتهاء برنامج التأهيل

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بوطيب وصلاح وعبد السلام يغيبون عن تدريبات الزمالك استعدادا للذئاب

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المقاولون يجهز القوة الضاربة للفوز على الزمالك

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نجوم الإسماعيلي راحة طويلة بفرمان من سيدومير يانوفيسكي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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