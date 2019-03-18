فان دايك مدافعا عن صلاح: الأهداف ستأتي.. وجميع الأندية تريده

كتب- أحمد شريف

أكد فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول، أنه غير قلق بسبب توقف زميله المصري محمد صلاح عن تسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية.وأشار فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إلى ثقته في رغبة جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في ضم محمد صلاح.

وقال المدافع الهولندي: "محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي".وأكمل: "الجماهير بإمكانها أن تقول ما تريد، ولكن كل أندية الدوري الإنجليزي بالتأكيد تتمنى تواجده معها، ولكنه معنا وأعتقد أنه يؤدي بشكل رائع".

وأتم: "الأهداف ستأتي له، نحن نبلغه دائمًا بذلك، فقط عليه الاستمرار في...