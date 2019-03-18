كتب- أحمد شريف
أكد فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول، أنه غير قلق بسبب توقف زميله المصري محمد صلاح عن تسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية.وأشار فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إلى ثقته في رغبة جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في ضم محمد صلاح.
وقال المدافع الهولندي: "محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي".وأكمل: "الجماهير بإمكانها أن تقول ما تريد، ولكن كل أندية الدوري الإنجليزي بالتأكيد تتمنى تواجده معها، ولكنه معنا وأعتقد أنه يؤدي بشكل رائع".
وأتم: "الأهداف ستأتي له، نحن نبلغه دائمًا بذلك، فقط عليه الاستمرار في...
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك مدافعا عن صلاح: الأهداف ستأتي.. وجميع الأندية تريده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.