بعد سبه لمشجع وحداوي.. ميدو يعلن استراجاع حسابه بعد اختراقه .. وغضب سعودي على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق والمدير الفني للوحدة السعودي أن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تعرض للإختراق واستطاع استرجاعه بعد دقائق من سب مشجع سعودي بألفاظ نابية.

وكان مشجع سعودي ينتمي لنادي الوحدة قد طلب من "ميدو" الرحيل عن النادي السعودي على خلفية الخسارة من النصر برباعية نظيفة قبل أن يسبه من قال ميدو أنه انتحل شخصيته بالفاظ خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبعد دقائق أعلن ميدو أنه استطاع السيطرة على حسابه بعد أن تعرض للأختراق وقام بحذف الاساءة للمشجع السعودي.

وفى المقابل أثار رد فعل ميدو وتغرديته استياء الشارع السعودي وتعرض المدرب الشاب لهجوم على موقع التواصل الإجتماعي وصل إلى المطالبة باتخاذ موقف .

وأثار ميدو الجدل بتصريحات لصحيفة "الجزيرة" حول مدافع الوحدة عبدالإله العمري عقب خسارة فريقه من النصر السعودي برباعية نظيفة في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

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عبد الإله العمري مدافع سعودي معار من نادي النصر إلي نادي الوحدة وكُلف برقابة عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر الذى سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليتهم اللاعب الشاب بالتساهل أمام زميله السابق.

ودافع ميدو عن الاتهامات التى نالت من مدافع الفريق مطالباً بتطبيق قانون عدم مواجهة اللاعب المعار لفريقه على غرار التجربة الأنجليزية لتجنب الشبهات ولكن تصريحاته فسرت بطريقة أخري .

وأضاف ميدو " الدفع بالعمري اضطراريًا بسبب عدم جاهزية العديد من المدافعين وهو لاعب مجهتد مخلص فى التدريبات".

ورد اللاعب عبر "الرياضية السعودية" : حسبي الله ونعم الوكيل فى كل من اتهمني بالتخاذل أمام مهاجم النصر".

وتابع " ميدو حاول الدفاع عني ولكن البعض يريد إثارة الفتنة وإفساد العلاقة مع المدرب وسأرد فى الملعب".

ويقدم ميدو الذى نال مدرب الجولة فى الدوري السعودي مرتين حقق نتائج جيدة مع الوحدة بـ 6 انتصارات و 3 تعادلات و4 هزائم احتل بهم المركز السادس بـ36 نقطة.