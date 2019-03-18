كرة سلة.. الجزيرة يهزم الأهلي ويُتوج بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
توج نادي الجزيرة بطلًا لكأس مصر لكرة السلة بعدما تفوق على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 80-79، مساء اليوم الأثنين.
المباراة شهدت اللجوء إلى وقت إضافي مدته خمس دقائق لحسم الفائز بها، بعد التعادل بين الفريقين في الشوطين الأول والثاني.
وكان الأهلي على مقربة من الفوز باللقب بعدما تفوق في الثواني الأخيرة من الربع الرابع للقاء، إلا أن الجزيرة أدرك التعادل، ليحتكما لوقت إضافي انتصر الجزيرة خلاله.
ويعد هذا اللقب هو الرابع للجزيرة عبر تاريخ مشاركاته في المسابقة، والأول له منذ موسم 2004-2005 الذي شهد ثالث تتويج له.
وتوقف رصيد بطولات الأهلي في كأس مصر عند اللقب العاشر، خلف الزمالك بـ13 لقب، والاتحاد السكندري الذي توج 11 مرة.
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