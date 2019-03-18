إفريقيا للطائرة سيدات| الأهلي يفوز على «USFA» البوركيني

الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، فاز على فريق USFA البوركيني، بثلاثة أشواط نظيفة. في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على صالة الأمير عبد الله الفيصل، في ثاني مواجهات الفريق ببطولة إفريقيا للطائرة التي ينظمها النادي، وتستمر فعاليتها إلى 26 من الشهر الجاري.

فرض الأهلي سيطرته على المباراة من البداية وسط حماس جماهيري كبير في المدرجات، وحقق الفوز في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-12، 25-14، و25-12.

وقدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًا، تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي، بفضل الضربات الساحقة والدفاع المحكم على الشبكة والإرسال القوي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانون الكونغولي في أولى مواجهاته بالبطولة، وذل